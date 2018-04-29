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«Атлетико» обыграл «Алавес» и сохранил математические шансы на чемпионство
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«Атлетико» обыграл «Алавес» и сохранил математические шансы на чемпионство 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Атлетико» обыграл «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч с пенальти забил Кевин Гамейро.
"Атлетико" за три игры до конца сезона отстает от «Барселоны» на 8 очков. Каталонцы могут оформить чемпионский титул уже сегодня, если не проиграют «Депортиво».
Чемпионат Испании
Ла лига
35-й тур  "Алавес" — «Атлетико» — 0:1 (0:0)
Гол: Гамейро, 78 — с пенальти.
Нереализованный пенальти: Фернандо Торрес, 71 (вратарь).
"Алавес": Сивера (Пачеко, 62), Алексис, Лагуардия, Марипан, Дьегес, Томас Пина, Вакасо (Гарсия, 79), Гвидетти (Ибаи Гомес, 72), Собрино, Эль-Хаддади, Педраса.
"Атлетико": Вернер, Савич, Врсалько, Эрнандез, Габи, Коке (Годин, 63), Партей, Фернандо Торрес, Диегу Коста (Гамейро, 63), Корреа, Витоло.
Предупреждения: Лагуардия, 17. Педраса, 20. Эрнандез, 34. Диегу Коста, 45. Собрино, 45. Габи, 68. Вакасо, 78. Фернандо Торрес, 90+1. Корреа, 90+5.
Удаление: Корреа, 90+5.
Судья: Фернандес Борбалан.
29 апреля. Витория. Стадион «Mendizorroza».
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