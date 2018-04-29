Парфёнов: «Получилось, что двух нападающих продали, два сломались»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Наш Футбол».

— Скамейка у вас просто короткая, и состав такой необычный, можно сказать, даже экспериментальный. Вы и на поле ждете экспериментов и новых действий от команды в таком сочетании?

— Как я и говорил, основной состав — это вся заявка. Бывают такие момент в чемпионате, где нужно выходить, потому что у ребят травмы, и делать то, что нужно, и ждать своего шанса. Вот он есть у ребят, прекрасная атмосфера, прекрасный стадион, накал. Я думаю, что будет очень напряженная игра. Все понимают ее значимость, поэтому вышли на данный момент сильнейшие. Но опять же, это не значит, что если ты в запасе, то ты не такой же сильный футболист, просто есть тактические моменты, которые сегодня и присутствуют.

— Мелкадзе был заменен в матче с «Амкаром», Погребняк травмирован. Можно ли говорить, что позиция центрального нападающего сегодня самая сложная для «Тосно»?

— У нас так да, получилось, что двух продали, два сломались. Пожелаем им здоровья и ждем их.