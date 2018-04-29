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«Ливерпуль» продлил контракт с Фирмину
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«Ливерпуль» продлил контракт с Фирмину 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Роберту Фирмину. Сроки нового соглашения и финансовые условия сделки не разглашаются. Предыдущий договор 26-летнего бразильца был рассчитан до лета 2020 года.
Напомним, Фирмину перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В сезоне-2017/18 он принял участие в 50 матчах, забив 27 мячей и сделав 14 результативных передач.
"The club have taken me in in an incredible way and I’ve grown a lot here with my work with the support of the whole team. I am very, very happy here. " 🙌 👉 https://t.co/rvxJ30Ochp pic.twitter.com/RDomYckeB9
— Liverpool FC (@LFC) 29 апреля 2018 г.
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