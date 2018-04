Фирмино продлил контракт с «Ливерпулем»

Срок соглашения пока не уточняется.

Бразильский футболист перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году и с тех пор провел в составе «красных» 140 матчей, в которых забил 50 мячей.

— Хочу сыграть в финале Лиги чемпионов, и мы будем бороться за это. Я доволен сезоном. Это мой лучший год в футболе на сегодняшний день. Но это еще не конец. Есть еще несколько игр, и я надеюсь мы сможем выполнить задуманное, — заявил Фирмино.