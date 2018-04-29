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Фирмино продлил контракт с «Ливерпулем»
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Фирмино продлил контракт с «Ливерпулем» 

Советский спорт 1 час назад
Срок соглашения пока не уточняется.
"The club have taken me in in an incredible way and I’ve grown a lot here with my work with the support of the whole team. I am very, very happy here. " 🙌 👉 https://t.co/rvxJ30Ochp pic.twitter.com/RDomYckeB9
— Liverpool FC (@LFC) 29 апреля 2018 г.
Бразильский футболист перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году и с тех пор провел в составе «красных» 140 матчей, в которых забил 50 мячей.
— Хочу сыграть в финале Лиги чемпионов, и мы будем бороться за это. Я доволен сезоном. Это мой лучший год в футболе на сегодняшний день. Но это еще не конец. Есть еще несколько игр, и я надеюсь мы сможем выполнить задуманное, — заявил Фирмино.
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