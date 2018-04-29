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Антон Заболотный: У «Зенита» высокие шансы на медали
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Антон Заболотный: У «Зенита» высокие шансы на медали 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
— Манчини сказал, что вы провели лучший матч. — Ему виднее с бровки. Я отдавался полностью, старался, как и в других играх. Может, был в качестве получше. Но в актив не могу занести — забить не получилось и виыграть.
От матча за Лигу чемпионов хуже стало всем. «Зенит» и ЦСКА навредили друг другу
— Но на гол наиграли? — Гола нет, комментировать сложно.
— Уже третья игра с ЦСКА заканчивается 0:0. В чем причина? — Сложно объяснить, мы не хотим играть 0:0. Все хотят выиграть. Битва была приличная, накал хороший. У них были моменты, у нас чуточку больше. Но, к сожалению, не смогли сыграть так, чтобы порадовать болельщиков
— Как оцениваете шансы на медали? — Высокие шансы, нужно выиграть два оставшихся матча, — передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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