Антон Заболотный: У «Зенита» высокие шансы на медали

— Манчини сказал, что вы провели лучший матч. — Ему виднее с бровки. Я отдавался полностью, старался, как и в других играх. Может, был в качестве получше. Но в актив не могу занести — забить не получилось и виыграть.

От матча за Лигу чемпионов хуже стало всем. «Зенит» и ЦСКА навредили друг другу

— Но на гол наиграли? — Гола нет, комментировать сложно.

— Уже третья игра с ЦСКА заканчивается 0:0. В чем причина? — Сложно объяснить, мы не хотим играть 0:0. Все хотят выиграть. Битва была приличная, накал хороший. У них были моменты, у нас чуточку больше. Но, к сожалению, не смогли сыграть так, чтобы порадовать болельщиков