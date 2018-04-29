Заболотный: у «Зенита» высокие шансы на медали в чемпионате России

«Я отдавался полностью в этом матче и старался принести пользу. Может, в этом матче качество игры было получше, но, к сожалению, не могу его записать в актив, так как мне не получилось забить и выиграть. Наиграл ли я на гол? Гола нет, поэтому мне сложно комментировать.

Сложно объяснить, почему в очередной раз «Зенит» с ЦСКА сыграли 0:0, мы хотим выигрывать. Это такая приличная битва, сегодня вы видели, что был накал. И у нас, и у ЦСКА были моменты, хотя у нас чуточку больше. Но будем работать дальше.

У «Зенита» высокие шансы на медали в чемпионате России. Надо выигрывать две следующие встречи. Реально ли выиграть у супермотивированного «Локомотива»? Нет ничего невозможного. У нас впереди неделя до матча, будем готовиться.