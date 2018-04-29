Манчини: не сказал бы, что результат справедлив, «Зенит» заслуживал победы

«Не сказал бы, что результат справедлив. Как и во многих играх этого сезона, было огромное количество моментов, которые мы не можем реализовать. Не удаётся забить, хотя моменты есть. Заболотный играл хорошо. Хорошо оцениваю не только его, но и всех остальных. Мы заслуживали победы, но ЦСКА — очень опытная команда, которая умеет тянуть время, хорошо защищается. Травма Ивановича — это большая проблема. Надеюсь, не такое серьёзное повреждение. Мы надеемся, что это просто растяжение мышцы задней поверхности бедра. Но, учитывая, что у нас почти не осталось игроков, это серьёзная потеря для нас. Нам нужно просто забивать и выигрывать. Это всё, на чём нужно быть сконцентрированными в оставшихся матчах. Мы хорошо играем, и единственная проблема — реализация», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».