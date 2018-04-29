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Кристиян Бистрович: «Локомотив» еще может потерять очки"
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Кристиян Бистрович: «Локомотив» еще может потерять очки" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Хорватский полузащитник армейцев Кристиян Бистрович после нулевой ничьей в Санкт-Петербурге отметил, что ЦСКА еще не потерял шансы на чемпионство. Он отметил, что по ходу игры с "Зенитом" команда меняла схему.
— Во втором тайме ЦСКА заиграл активнее, чем в первом. Что сказал Гончаренко в перерыве?
— Мы немного изменили расстановку на поле, постарались действовать агрессивнее. Проблема была в том, что у нас вскоре стало четыре желтых карточки, а ритм игры возрос.
— Как вы считаете, после этого результата у ЦСКА остались шансы на чемпионство?
— У нас все еще есть две игры впереди — мы обязаны выиграть их, а там посмотрим.
— Считаете, «Локо» может потерять очки?
— Все возможно. У них две гостевые игры плюс встреча с «Зенитом» — им будет непросто. (Егор БЫЧКОВ)
Зенит — ЦСКА
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