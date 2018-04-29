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Чемпионская раздевалка «Селтика». Видео
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Чемпионская раздевалка «Селтика». Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Селтик» в Твиттере опубликовал видеоролик из раздевалки команды после разгромной победы в дерби «Старой фирмы» над «Рейнджерс» (5:0) в матче 35-го тура чемпионата Шотландии. Благодаря этой победе бело-зеленые оторвались от преследователей на 10 очков и обеспечили себе чемпионский титул.
Отметим, что для «кельтов» этот чемпионский титул стал седьмым подряд и 49-м в истории.
Du du du du duuu! 🎶 Dressing room celebrations at Paradise! #Magnificen7 pic.twitter.com/HenzRilsC5
— Celtic Football Club (@CelticFC) 29 апреля 2018 г.
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