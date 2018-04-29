Бистрович: ЦСКА не может быть доволен одним очком, нам хотелось взять три

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал результат выездного поединка 28-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Ничья на выезде в Петербурге — это всегда хороший результат. Но мы хотели победить. Мы не можем быть довольны одним очком, нам хотелось взять три.

ЦСКА немного поменял схему и стал играть агрессивнее. У нас было многовато жёлтых карточек, что было проблемой. Во втором тайме у матча был более высокий темп.

ЦСКА больше не претендует на чемпионство? У нас осталось ещё два матча. Мы должны их выиграть, а дальше будем смотреть. Рассчитываю на потерю очков «Локомотивом»? Это возможно. У них две игры на выезде, ещё они примут «Зенит» дома. Им будет нелегко.