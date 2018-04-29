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Бистрович: ЦСКА не может быть доволен одним очком, нам хотелось взять три
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Бистрович: ЦСКА не может быть доволен одним очком, нам хотелось взять три 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал результат выездного поединка 28-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).
«Ничья на выезде в Петербурге — это всегда хороший результат. Но мы хотели победить. Мы не можем быть довольны одним очком, нам хотелось взять три.
ЦСКА немного поменял схему и стал играть агрессивнее. У нас было многовато жёлтых карточек, что было проблемой. Во втором тайме у матча был более высокий темп.
ЦСКА больше не претендует на чемпионство? У нас осталось ещё два матча. Мы должны их выиграть, а дальше будем смотреть. Рассчитываю на потерю очков «Локомотивом»? Это возможно. У них две игры на выезде, ещё они примут «Зенит» дома. Им будет нелегко.
Я не знал о словах Гинера, что я могу уехать в топовый европейский клуб. Я сфокусирован на ЦСКА и отдам здесь все лучшие качества», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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