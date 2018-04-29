Гаттузо: «У „Милана“ есть проблемы с менталитетом»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо проанализировал выездную победу над «Болоньей» (2:1).

"Футболисты «Милана» оказывались перед вратарём 4-5 раз, поэтому нужно было забивать больше мячей. Если вы обратите внимание на результаты клуба за последние несколько лет, то увидите, что у нас регулярно возникают трудности с командами среднего уровня. С лидерами «Милан» играет в совсем другой манере. На мой взгляд, у нас есть проблемы с менталитетом", — сказал наставник в интервью телеканалу Mediaset Premium.

В настоящий момент «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.