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Гаттузо: «У „Милана“ есть проблемы с менталитетом»
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Гаттузо: «У „Милана“ есть проблемы с менталитетом» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо проанализировал выездную победу над «Болоньей» (2:1).
"Футболисты «Милана» оказывались перед вратарём 4-5 раз, поэтому нужно было забивать больше мячей. Если вы обратите внимание на результаты клуба за последние несколько лет, то увидите, что у нас регулярно возникают трудности с командами среднего уровня. С лидерами «Милан» играет в совсем другой манере. На мой взгляд, у нас есть проблемы с менталитетом", — сказал наставник в интервью телеканалу Mediaset Premium.
В настоящий момент «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
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