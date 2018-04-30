ФК «Ростов» обыграл «Тосно» на новом стадионе

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Тосно» в матче 28-го тура РФПЛ.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшийся 29 апреля на стадионе «Ростов-Арена» второй тестовый матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба гола в ворота гостей забил нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов (на 68-й и 72-й минутах).