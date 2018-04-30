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ФК «Ростов» обыграл «Тосно» на новом стадионе
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ФК «Ростов» обыграл «Тосно» на новом стадионе 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Тосно» в матче 28-го тура РФПЛ.
Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшийся 29 апреля на стадионе «Ростов-Арена» второй тестовый матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Оба гола в ворота гостей забил нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов (на 68-й и 72-й минутах).
Главный тренер донского клуба Валерий Карпин, комментируя итоги игры, заявил журналистам: «Победа ли это на классе? Нет. На жилах, на эмоциях, на желании, скорее. Играли против десятерых, на классе играют 11 на 11».
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