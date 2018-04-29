Дубль Билялетдинова помог «Тракаю» обыграть «Стумбрас»

«Тракай» одержал победу над «Стумбрасом» в матче 10-го тура чемпионата Литвы. Встреча прошла в Каунасе на стадионе «Национальная футбольная академия» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В концовке первого тайма экс-полузащитник сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов вывел «Тракай» вперёд, а на 88-й минуте 33-летний футболист оформил дубль. Это его первые голы в нынешнем сезоне.

«Тракай» набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице литовского чемпионата. «Стумбрас» (9) располагается на седьмой позиции.