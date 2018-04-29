Боярский раскритиковал «Зенит» за ничью с ЦСКА

Народный артист России Михаил Боярский раскритиковал санкт-петербургский «Зенит» после домашней ничьей с московским ЦСКА в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Сегодня играли только два человека. Голкиперы Игорь Акинфеев Юрий Лодыгин . Остальные просто бегали по полю. Я тоже знаю, что можно это делать и бить по мячу. Вот именно этим обе команды и занимались. Только в футболе нужно ещё и голову включать», — приводит слова Боярского «Спорт-экспресс».

Он отметил, что у него, как у болельщика «Зенита», уже не хватает эмоций.

«Нам нельзя показывать европейские матчи. Их смотришь и понимаешь, насколько велика разница. Футболисты «Зенита» и ЦСКА, конечно, старались, носились и так далее. Но ведь так и во дворе. Я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в чём-то он должен проявляться. Помимо зарплаты. Я болельщик, и у меня просто не хватает эмоций! Сколько же можно издеваться надо мной?! Про чемпионство уже давно можно было забыть. Болельщики смирились. Хорошо в Лигу чемпионов попасть бы», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерял шансы на чемпионство в РФПЛ.