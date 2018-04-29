Михаил Боярский: «Сегодня играли только два человека — Акинфеев и Лодыгин»

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал качество игры питерцев и ЦСКА в матче 28-го тура премьер-лиги (0:0). По его словам, претензий у него нет только к вратарям команд.

— Что тут скажешь. Сегодня играли только два человека, — грустно констатировал Боярский.

— Кто именно?

— Вратари — Акинфеев и Лодыгин. Остальные просто бегали по полю. Я тоже знаю, что можно это делать и бить по мячу. Вот именно этим обе команды и занимались. Только в футболе нужно еще и голову включать. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полностью интервью Боярского — скоро в «СЭ» // Положение команд в чемпионате России по футболу