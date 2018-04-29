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Мхитарян не стал праздновать гол в ворота «МЮ»
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Мхитарян не стал праздновать гол в ворота «МЮ» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" сравнял счет, поразив ворота своей бывшей команды на 51-й минуте игры. Армянский хавбек, выступавший за «красных дьяволов с 2016 по 2018 год, демонстративно не стал праздновать взятие ворот.
Отметим, что для Мхитаряна эта игра стала первой с 5 апреля, когда он получил травму в первой игре 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1). Эта игра стала для хавбека 13-й в составе команды из Лондона. За это время он забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.
Returning in style, @HenrikhMkh 🙌🏽#MUNARS pic.twitter.com/MEaAnPyqLg
— Premier League (@premierleague) 29 апреля 2018 г.
Манчестер Юнайтед — Арсенал
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