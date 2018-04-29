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Половина населения Земли посмотрела «Машу и Медведя»
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Половина населения Земли посмотрела «Машу и Медведя» 

News.ru 39 минут назад
Количество просмотров одной из серий популярного российского мультсериала «Маша и Медведь» на YouTube перевалило за 3 млрд, что сделало мультик самым популярным на видеохостинге.
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