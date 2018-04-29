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«Марсель» упустил победу над «Анже»
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«Марсель» упустил победу над «Анже» 

LiveSport.Ru 38 минут назад
В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Анже» на своем поле сыграл вничью с «Марселем» — 1:1.
Провансальцы открыли счет уже на 3-й минуте — Флорьян Товен реализовал пенальти, но на 79-й минуте ивуарийский защитник хозяев Исмаэль Траоре сравнял счет.
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