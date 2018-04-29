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Михаил Боярский: «Где результат у „Зенита“?! Хоть в чем-то он должен проявляться, кроме зарплаты»
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Михаил Боярский: «Где результат у „Зенита“?! Хоть в чем-то он должен проявляться, кроме зарплаты» 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал клуб за последние неудачи. По его словам, команде в атаке недостает травмированного Александра Кокорина и отданного в аренду в «Арсенал» Артема Дзюбы.
— И Кокорина, и Дзюбы «Зениту» не хватает, — считает Боярский. — Да много чего не достает. Но я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в чем-то он должен проявляться. Помимо зарплаты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Боярского — скоро в «СЭ» //
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