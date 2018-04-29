«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Анже»

«Марсель» не сумел победить «Анже» в матче 35-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник гостей Флорьян Товен, реализовавший пенальти на 3-й минуте встречи. Хозяева сравняли счёт на 79-й минуте благодаря точному удару защитника Исмаэля Траоре . Результативную передачу отдал хавбек Флавьен Тэт.

«Марсель», набрав 70 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице французского первенства, «Анже» (38) — на 14-й строчке.