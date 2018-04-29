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«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Анже»
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«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Анже» 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Марсель» не сумел победить «Анже» в матче 35-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал полузащитник гостей Флорьян Товен, реализовавший пенальти на 3-й минуте встречи. Хозяева сравняли счёт на 79-й минуте благодаря точному удару защитника Исмаэля Траоре. Результативную передачу отдал хавбек Флавьен Тэт.
«Марсель», набрав 70 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице французского первенства, «Анже» (38) — на 14-й строчке.
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