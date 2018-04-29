«Зенит» лишается шансов на чемпионство, «Спартак» обходит ЦСКА, первая победа Воробьева

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 29 апреля.

ЖАРКАЯ ЗАСУХА. "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото

В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали чемпионата и место в Лиге чемпионов закончился нулевой ничьей.

Красно-белые прервали трехматчевую безвыигрышную серию, одержав победу над «Амкаром» (2:0). Но означает ли это, что все проблемы чемпиона-2017 остались позади? Рассказываем о ситуации в клубе и команде.

ПОБЕДА! Воробьев прервал черную серию перед чемпионатом мира

Сборная России одержала первую победу при Илье Воробьеве, обыграв Чехию (4:2). Теперь груз ответственности снят. Осталось решить вопросы по составу, а это очень и очень непросто. Все время случаются неприятные чудеса.

РФПЛ. «Спартак» выиграл в Перми. Дальше станет проще?

Красно-белые победили «Амкар» со счетом 2:0 благодаря голам Боккетти и Ханни.

ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. Раз-два-три-четыре-пять, Федор делает это опять

Федор Емельяненко нокаутировал в первом раунде Фрэнка Мира в американском Роузмонте и стал полуфиналистом Гран-при тяжеловесов Bellator.

БИАТЛОН. Он улетел. Повторит ли гросс судьбу Пихлера

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс продолжит карьеру в Австрии.

КОРРИДА В БАКУ. Хэмилтон выиграл космическую гонку, Сироткин сошел

"Мерседес" одержал первую победу, «Уильямс» набрал первые очки.

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