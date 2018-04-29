Колашинац получил травму

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац не смог доиграть матч с "Манчестер Юнайтед"

Колашинац получил травму и был вынужден уступить место на поле Начо Монреалю.

Ранее мы сообщали, что повреждение получил нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку.