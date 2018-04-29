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Колашинац получил травму
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Колашинац получил травму 

Евро-футбол.Ру 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац не смог доиграть матч с "Манчестер Юнайтед".
Колашинац получил травму и был вынужден уступить место на поле Начо Монреалю.
Ранее мы сообщали, что повреждение получил нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку.
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