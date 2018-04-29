Михаил Боярский: «Лучше буду болеть за „Тосно“, чем за „Зенит“

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что главного тренера клуба Роберто Манчини нужно увольнять в случае непопадания в Лигу чемпионов. По словам актера, в последнее время «Тосно» вызывает у него больше симпатии, чем питерский клуб.

— Если «Зенит» не пробьется в Лигу чемпионов, сезон следует признать провальным?

— Тогда Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит».

— Ничего себе…

— Да. Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полностью интервью Боярского //

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