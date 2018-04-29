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Масалитин: «За объятия Щенникова и Дриусси пенальти поставили бы где-нибудь на Кавказе»
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Масалитин: «За объятия Щенникова и Дриусси пенальти поставили бы где-нибудь на Кавказе» 

Евро-футбол.Ру 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал в разговоре с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым нулевую ничью «армейцев» и питерского "Зенита" в 28-м туре РФПЛ.
— Впечатления нормальные, ожидание хорошего футбола оправдало себя. Чувствовался накал, обе команды были заряжены на победу. Правда, «Зенит» — больше, он играл дома и ему три очка были нужнее.
— Итог справедлив?
— Я думаю, что оптимальный счёт для этого матча — 1:1. У обеих команд были хорошие моменты и комбинации, мы увидели чудесное спасение Акинфеева и нереализованный шанс Кучаева. «Зенит» создал больше опасных моментов, но далеко не все из них были стопроцентными. ЦСКА добился неплохого результата и не дал обогнать себя прямому конкуренту.
— Тянул ли на пенальти эпизод с Щенниковым и Дриусси во время удара Кришито?
— Нет. Между ними шла борьба, они обнимались и упали — это не пенальти. Но где-нибудь на Кавказе такой 11-метровый поставили бы.
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