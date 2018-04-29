Масалитин: «За объятия Щенникова и Дриусси пенальти поставили бы где-нибудь на Кавказе»

— Впечатления нормальные, ожидание хорошего футбола оправдало себя. Чувствовался накал, обе команды были заряжены на победу. Правда, «Зенит» — больше, он играл дома и ему три очка были нужнее.

— Итог справедлив?

— Я думаю, что оптимальный счёт для этого матча — 1:1. У обеих команд были хорошие моменты и комбинации, мы увидели чудесное спасение Акинфеева и нереализованный шанс Кучаева. «Зенит» создал больше опасных моментов, но далеко не все из них были стопроцентными. ЦСКА добился неплохого результата и не дал обогнать себя прямому конкуренту.

— Тянул ли на пенальти эпизод с Щенниковым и Дриусси во время удара Кришито?

— Нет. Между ними шла борьба, они обнимались и упали — это не пенальти. Но где-нибудь на Кавказе такой 11-метровый поставили бы.