Полуфиналист Лиги Европы «Марсель» не сумел обыграть аутсайдера Лиги 1 на выезде

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Анже» принимал на своём поле «Марсель». Гости по-прежнему борются за Лигу чемпионов, а вот «Анже», по сути, доигрывает сезон, на 99% обеспечив себе место в Лиге 1 в следующем сезоне.

Протокол игры

Марсель

3' Товен Флорьян (0:1)

Запасные: Андро Йоанн • Гийом Батист • Мишель Матьё • Томас Ромен • Кулибали Лассана

Не успели команды выйти на поле, как уже в самом дебюте игры в ворота «Анже» был назначен пенальти: защитник хозяев в верховой борьбе нарушил правила в своей штрафной, ударив локтем Жермена. К мячу подошёл Флориан Товен и реализовал удар с «точки», направив снаряд в правый от себя угол — 0:1.

Затем игра замедлилась и проходила в спокойном ключе, опасных эпизодов не было ни у ворот «Анже», ни у ворот «Марселя». Гости пытались растянуть оборону, однако раз за разом игрокам марсельского «Олимпика» не хватало последнего проникающего паса, который бы смог принять форвард Жермен в чужой штрафной. В середине тайма вингер «Анже» Флавьен Тэт решился на удар с дальней дистанции, однако голкипер «Марселя» Йоанн Пеле отвёл угрозу от своих владений, переведя мяч на угловой.

"Анже", стоит признать, был активнее «Марселя» после пропущенного мяча, хотя владение игровым снарядом и было на стороне гостей. В концовке тайма партнёры по команде нашли Карля Экамби в чужой штафной, однако Пеле вновь спас свою команду, отразив выстрел камерунского форварда «Анже» с угла вратарской. На перерыв команды ушли при минимальном лидерстве «Марселя» — 0:1.

Вторая половина встречи началась поинтереснее: сразу два опаснейших момента создали «провансальцы» в первые минуты тайма. Сперва левый латтераль гостей Жордан Амави сместился с фланга в центр и пробил с линии штрафной, но Людовик Бютель справился с выстрелом француза и перевёл снаряд на угловой. Затем уже Флориан Товен выстрелил, как из пушки, с дальней дистанции — вновь голкипер «чёрно-белых» выручил свою команду.

Хозяева же никак не могли создать опасность у ворот «Марселя»: длинные забросы в сторону форварда Экамби никак до него не доходили, а взломать оборону «Олимпика» передачами низом не получалось. На исходе семидесяти минут игры обе команды обменялись выходами один на один с голкиперами. Сначала Лукас Окампос вышел на свидание с Бютелем, но не сумел переиграть опытнейшего вратаря «Анже», а затем передача из глубины поля всё-таки нашла Экамби на острие атаки. Камерунец вышел на рандеву с вратарём гостей, но Йоанн Пеле настолько, видимо, напугал форварда хозяев своим выходом, что последний запустил снаряд далеко на трибуны.

Концовка, без всяких сомнений, осталась за «Анже». Экамби вновь оказался в центре внимания, отдав точнейшей прострел на Онианге в штрафную, однако ветеран «Марселя» Йоанн Пеле вновь спас свою команду, отразив удар хавбека «чёрно-белых». Однако недолго музыка играла: за десять минут до конца основного времени встречи хозяева всё же сравняли счёт. Флавьен Тэт нашёл навесом с левого фланга защитника Исмаэля Траоре, прибежавшего на розыгрыш стандарта, и тот головой вколотил сферу в сетку ворот «Марселя» — без шансов для Пеле, 1:1.