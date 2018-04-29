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«МЮ» — «Арсенал»: гол Мхитаряна не спас Венгера от поражения
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«МЮ» — «Арсенал»: гол Мхитаряна не спас Венгера от поражения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Арсенал» на выезде проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче 35-го тура чемпионата Англии. На гол Поля Погба гости ответили точным ударом экс-полузащитника манкунианцев Генриха Мхитаряна. На 89-й минуте судьи отменили из-за офсайда гол Маркуса Рэшфорда. В компенсированное ко второму тайму время победу хозяевам поля принес удар головой в исполнении Маруана Феллаини.
За три тура до конца чемпионата «МЮ» продолжает занимать второе место в турнирной таблице (77). «Арсенал» продолжает располагаться на шестой позиции (57).
Манчестер Юнайтед — Арсенал
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