«Арсенал» на выезде проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче 35-го тура чемпионата Англии. На гол Поля Погба гости ответили точным ударом экс-полузащитника манкунианцев Генриха Мхитаряна. На 89-й минуте судьи отменили из-за офсайда гол Маркуса Рэшфорда. В компенсированное ко второму тайму время победу хозяевам поля принес удар головой в исполнении Маруана Феллаини.
За три тура до конца чемпионата «МЮ» продолжает занимать второе место в турнирной таблице (77). «Арсенал» продолжает располагаться на шестой позиции (57).
Манчестер Юнайтед — Арсенал