«МЮ» — «Арсенал»: гол Мхитаряна не спас Венгера от поражения

За три тура до конца чемпионата «МЮ» продолжает занимать второе место в турнирной таблице (77). «Арсенал» продолжает располагаться на шестой позиции (57).

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