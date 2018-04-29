Валерий Масалитин: ЦСКА сегодня больше защищался, чем атаковал

— В атаке ЦСКА сегодня практически ничего не продемонстрировал, за исключением хорошей комбинации, когда (Константин) Кучаев не попал, а так… (Кристиан) Бистрович почему-то выпал из игры сегодня,

РИА «Новости». (Федор) Чалов, хоть у него и был момент, но в целом не в своей тарелке был. ЦСКА сегодня больше защищался, чем атаковал, — приводит слова Масалитина

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 52 очка остался на третьем месте в турнирной таблице. Следующий матч ЦСКА сыграет дома с «Арсеналом» 6 мая.