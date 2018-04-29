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Рашид Рахимов: «Такой удар головой от Кришито может вытащить только Акинфеев»
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Рашид Рахимов: «Такой удар головой от Кришито может вытащить только Акинфеев» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов после ничьей в матче 29-го тура "Зенит" — ЦСКА (0:0) отметил, что она оказалась на руку "Спартаку", который обошел армейцев и занял вторую строчку в турнирной таблице.
— Несмотря на то, что игра завершилась без забитых мячей, она получилась живой и очень интересной, — говорит Рахимов. — В такой ситуации ничейный результат на руку «Спартаку», который одержал победу над «Амкаром» и вышел на второе место.
После матча Манчини заявил, что «Зенит» должен был побеждать, а Гончаренко сказал, что итог закономерен. Я склоняюсь к тому, что у питерцев не было такого большого превосходства. Да, сложились определенные отрезки, когда хозяева владели территориальным преимуществом и создали несколько опасных моментов. Но до того, как Кришито бил головой, таких хороших шансов не было. А вытащить такой мяч, наверное, может только Игорь Акинфеев.
Армейцы старались более организованно действовать в обороне. Они не хотели уступать, а вот дележ очков — более приемлемый результат для москвичей, хотя не могу сказать, что армейцы вышли играть именно на ничью. При этом никак не скажешь, что «Зенит» показал целостный футбол, что команда владела преимуществом девяносто минут и весь матч оказывала давление на соперника. В общем, результат по игре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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