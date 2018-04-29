Забелинская и Новолодская поднялись на подиум многодневки «Грация Орлова»

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Ольга Забелинская из команды Cogeas — Mettler заняла второе место в общем зачёте многодневной велогонки «Грация Орлова», которая завершилась в Чехии.

По сумме пяти этапов Забелинская уступила 6 секунд шведке Эмилии Фалин из Wiggle High5. Третьей на подиуме стала партнёрша Забелинской по команде Мария Новолодская

На заключительном этапе Забелинская была лучшей из россиянок, приехав 12-й. Новолодская финишировала 16-й.

Велошоссе. Женщины. «Грация Орлова» Общий зачёт

1. Эмилия Фалин (Швеция, Wiggle High5) — 10:29.29. 2. Ольга Забелинская (Россия, Cogeas — Mettler) — отставание 0.06. 3. Мария Новолодская (Россия, Cogeas — Mettler) — + 0.59.