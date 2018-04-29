Первые скачки сезона при участии более 50 лошадей прошли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 29 апреля. / ТАСС /. Сезон скачек в Чеченской Республике открылся на центральном ипподроме города Гудермес. В рамках первых элитных скачек лошадей чистокровной верховой породы состоялось пять заездов на различные дистанции, в которых приняли участие более 50 лошадей.

В первом старте под названием «Вступительный приз» на дистанции 2000 м участвовали 14 скакунов. Победу одержал жеребец по кличке «Кабакан». После торжественной церемонии награждения лидеров директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Харон Амерханов вручил центральному ипподрому Гудермеса свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре.

"В Чечне самое лучшее коневодство скакового направления. Данный сертификат дает возможность ипподрому проводить все испытания племенных лошадей", — отметил Амерханов.

Во втором заезде в честь открытия скакового сезона — 2018 в Чечне боролись за призовые места восемь лошадей. Быстрее всех 1800 м преодолел скакун Арбитр. Первым к финишу в третьих скачках, посвященных прошедшему Дню мира, пришел скакун Даймохк.

Четвертый забег был посвящен Дню чеченского языка. За призовые места соревновались 11 лошадей. Лучшим здесь оказался скакун Грин Дестен. Завершающий заезд организаторы приурочили к инаугурации президента России Владимира Путина , первой в этих скачках прошла дистанцию 1600 м лошадь Джина Корт.