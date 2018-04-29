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«Ростов» — «Тосно»: дубль Шомуродова в большинстве принес победу хозяевам
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«Ростов» — «Тосно»: дубль Шомуродова в большинстве принес победу хозяевам 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ростов» дома в 28-м туре чемпионата России обыграл «Тосно» (2:0). Оба мяча в ворота гостей забил Элдор Шомуродов. Отметим, что команда из Ленинградской области с 26-й минуте встречи играла в меньшинстве — за две желтых карточки с поля был удален ползащитник Александр Макаров.
Команда Валерия Карпина продлила серию без поражений до трех матчей (2 победы, 1 ничья). Подопечные Дмитрия Парфенова, в свою очередь, не могут выиграть в семи играх кряду (1 ничья, 6 поражений).
Благодаря этой победе «Ростов» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Тосно» продолжает располагаться в зоне прямого вылета в ФНЛ (15-я строчка, 24 очка).
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур  "Ростов" — «Тосно» — 2:0 (0:0)
Голы: Шомуродов, 67 (1:0). Шомуродов, 72 (2:0).
29 апреля. Ростов-на-Дону. «Ростов Арена».
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