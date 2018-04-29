«Ростов» — «Тосно»: дубль Шомуродова в большинстве принес победу хозяевам

«Ростов» дома в 28-м туре чемпионата России обыграл «Тосно» (2:0). Оба мяча в ворота гостей забил Элдор Шомуродов . Отметим, что команда из Ленинградской области с 26-й минуте встречи играла в меньшинстве — за две желтых карточки с поля был удален ползащитник Александр Макаров

Команда Валерия Карпина продлила серию без поражений до трех матчей (2 победы, 1 ничья). Подопечные Дмитрия Парфенова , в свою очередь, не могут выиграть в семи играх кряду (1 ничья, 6 поражений).

Благодаря этой победе «Ростов» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Тосно» продолжает располагаться в зоне прямого вылета в ФНЛ (15-я строчка, 24 очка).

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур "Ростов" — «Тосно» — 2:0 (0:0)

Голы: Шомуродов, 67 (1:0). Шомуродов, 72 (2:0).

29 апреля. Ростов-на-Дону. «Ростов Арена».