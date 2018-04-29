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Миодраг Божович: «Лучше победить ЦСКА один раз, чем другую команду десять раз»
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Миодраг Божович: «Лучше победить ЦСКА один раз, чем другую команду десять раз» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подчеркнул, что у его команды есть мотивация на матч 29-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам специалиста, туляки могут выиграть, потому что на них не давит ответственность за результат.
— Нам нечего терять. Можем разве что проявить себя с лучшей стороны, — сказал Божович в эфире передачи «После футбола».
— Какая у вас мотивация?
— Лучше выиграть у ЦСКА один раз, чем у другой команды десять раз. Мы должны играть за Тульскую область — вот наша мотивация.
Расписание чемпионата России по футболу
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