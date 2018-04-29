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Пономарёв: «ЦСКА выглядел предпочтительнее „Зенита“
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Пономарёв: «ЦСКА выглядел предпочтительнее „Зенита“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал матч своей бывшей команды против "Зенита" (0:0).
"Понравилось увиденное в исполнении обеих сторон. «Армейцы» выглядели предпочтительней, но самый опасный момент в матче был у хозяев поля, когда Игорь Акинфеев спас от неминуемого гола. У москвичей тоже были моменты, например, удар Константина Кучаева, когда мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Но других явно голевых эпизодов у ворот питерцев больше и не было. В целом, ЦСКА неплохо держал мяч, каждый работал в полную силу и не берёг себя, сражались все ребята. Это хорошая, боевая ничья", — сказал Пономарёв.
После этого матча «Зенит» потерял математические шансы на чемпионский титул, а ЦСКА пропустил на второе место "Спартак".
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