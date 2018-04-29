Перфоманс «Лучше „Зенита“ нет никого», сломанное табло и спящий болельщик. Фото из Санкт-Петербурга 

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0 и лишился шансов стать чемпионом России в нынешнем сезоне.
Чемпионат России
28-й тур «Зенит» — ЦСКА — 0:0 "Зенит": Лодыгин, Мевля, Кришито, Иванович (Жирков, 18), Смольников, Кузяев (Полоз, 85), Паредес, Ерохин, Ригони, Дриусси (Краневиттер, 87), Заболотный.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Березуцкий, Головин, Кучаев (Витиньо, 79), Бистрович (Натхо, 90+2), Фернандес, Чалов, Муса.
Sport24 предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Зенит» — ЦСКА, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.