Михаил Боярский: «Надо звать в „Зенит“ Семака. С западными тренерами у нас что-то не получается» 

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что летам питерцам нужно пригласить на должность главного тренера рулевого «Уфы» Сергея Семака. С начала нынешнего сезона «Зенитом» руководит Роберто Манчини.
— Нужно ли летом звать в Петербург Семака?
— Полагаю, да. Надо уже, наверное, делать ставку на своих. Тем более, Семак великолепно знает коллектив. С западными тренерами у нас что-то не получается. С кем только ни пытались работать. Я сейчас не только «Зенит» имею в виду. И с Гусом Хиддинком, и другими специалистами. Нет, что-то не то… (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Боярского //
Положение команд в чемпионате России по футболу