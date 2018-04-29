«Депортиво» — «Барселона». Иньеста — в запасе на «чемпионский» матч

Стал известен состав «Барселоны» на матч чемпионата Испании против «Депортиво». Капитан каталонцев Андрес Иньеста остался в запасе. Хавбек ранее объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Полностью состав «Барселоны» на матч с «Депортиво» выглядит следующим образом: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Коутинью, Ракитич, Месси, Л. Суарес, Дембеле. Запасные — Силлессен, Д. Суарес, Иньеста, Паулинью, Алькасер, Видаль, Фермален.

Если «Барселона» сегодня наберет хотя бы одно очко, то обеспечит себе чемпионский титул. Матч каталонцев с «Депортиво» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.