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«Ростов» в большинстве дожал «Тосно», Шомуродов оформил дубль
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«Ростов» в большинстве дожал «Тосно», Шомуродов оформил дубль 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Ростов» одержал победу над «Тосно» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В середине первого тайма гости остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Александр Макаров. Дончане воспользовались численным преимуществом во второй половине — победный дубль оформил Эльдор Шомуродов.
«Ростов» набрал 34 очка и занимает 11-е место в таблице РФПЛ. «Тосно» (24) располагается на предпоследней позиции и потерял теоретические шансы на 12-ю позицию в таблице, позволяющую избежать участия в переходных матчах за сохранение прописки в РФПЛ.
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