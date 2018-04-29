«Ростов» в большинстве дожал «Тосно», Шомуродов оформил дубль

«Ростов» одержал победу над «Тосно» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма гости остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Александр Макаров . Дончане воспользовались численным преимуществом во второй половине — победный дубль оформил Эльдор Шомуродов

«Ростов» набрал 34 очка и занимает 11-е место в таблице РФПЛ. «Тосно» (24) располагается на предпоследней позиции и потерял теоретические шансы на 12-ю позицию в таблице, позволяющую избежать участия в переходных матчах за сохранение прописки в РФПЛ.