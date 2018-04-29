Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Тосно» 

В рамках 28-го тура чемпионата России «Ростов» одолел «Тосно».
"Ростов" — «Тосно» 2:0 Голы: Шомуродов, 67 — 1:0, Шомуродов, 72 — 2:0 "Ростов": Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Зуев, 66), Ионов (Макеев, 79), Калачев, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 69), Паршивлюк, Шомуродов.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дугалич, Миюшкович, Макаров, Галиулин, Жигулев, Нуну Роша, Палиенко (Рикардиньо, 74), Полетанович (Карницкий, 81), Труйич (Скворцов, 69).
Предупреждения: Макаров (2), Галиулин (35), Гулиев (55), Вилюш (63), Дугалич (68).