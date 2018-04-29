Миодраг Божович: «У России сейчас два форварда высокого уровня — Смолов и Дзюба»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подчеркнул, что у него нет проблем в общении с форвардом клуба Артемом Дзюбой. По словам специалиста, нападающий заслуживает играть на чемпионате мира-2018.

— Вокруг него много шума. Сколько он находится в Туле, мне все время про него задают вопросы, — сказал Божович в эфире передачи «После футбола». — Он хороший игрок и приятный, открытый человек. Я считаю, к нему относятся несправедливо.

— Быстро нашли с ним общий язык?

— Очень быстро.

— Говорят, он за словом в карман не лезет.

— Если он хорошо играет, то мне ничего не мешает. Он достоин играть на чемпионате мира.

— Черчесов называет состав, и Дзюбы нет. Это для вас шок?

— Если Кокорин травмирован, то шок. Сейчас у России только два форварда такого высокого уровня — Смолов и Дзюба.

Положение команд в чемпионате России по футболу