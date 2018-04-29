Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подчеркнул, что у него нет проблем в общении с форвардом клуба Артемом Дзюбой. По словам специалиста, нападающий заслуживает играть на чемпионате мира-2018.
— Вокруг него много шума. Сколько он находится в Туле, мне все время про него задают вопросы, — сказал Божович в эфире передачи «После футбола». — Он хороший игрок и приятный, открытый человек. Я считаю, к нему относятся несправедливо.
— Быстро нашли с ним общий язык?
— Очень быстро.
— Говорят, он за словом в карман не лезет.
— Если он хорошо играет, то мне ничего не мешает. Он достоин играть на чемпионате мира.
— Черчесов называет состав, и Дзюбы нет. Это для вас шок?
— Если Кокорин травмирован, то шок. Сейчас у России только два форварда такого высокого уровня — Смолов и Дзюба.
Положение команд в чемпионате России по футболу