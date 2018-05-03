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«Атлетико» и «Арсенал» объявили составы на ответный матч полуфинала Лиги Европы
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«Атлетико» и «Арсенал» объявили составы на ответный матч полуфинала Лиги Европы 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал» обнародовали стартовые составы на ответный поединок полуфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Томас Парти, Эрнандес, Габи, Сауль, Коке, Витоло, Гризманн, Диего Коста. "Арсенал": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Уилшир, Рэмси, Озил, Ляказетт, Уэлбек.
Первая игра состоялась в Лондоне и закончилась вничью — 1:1. Сегодняшний матч пройдет в Испании на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется 22:05 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию поединка.
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