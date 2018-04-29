«Наполи» вдесятером проиграл «Фиорентине», отставание от «Ювентуса» — 4 очка

«Наполи» проиграл «Фиорентине» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на 6-й минуте гости остались вдесятером — прямую красную карточку получил защитник Калиду Кулибали . На 34-й минуте Джованни Симеоне вывел «фиалок» вперёд, в середине второго тайма забил второй гол, а в концовке оформил хет-трик.

«Наполи» (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Ювентуса» за три тура до конца составляет четыре балла. «Фиорентина» (54) — девятая.