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«Наполи» вдесятером проиграл «Фиорентине», отставание от «Ювентуса» — 4 очка
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«Наполи» вдесятером проиграл «Фиорентине», отставание от «Ювентуса» — 4 очка 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Наполи» проиграл «Фиорентине» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Уже на 6-й минуте гости остались вдесятером — прямую красную карточку получил защитник Калиду Кулибали. На 34-й минуте Джованни Симеоне вывел «фиалок» вперёд, в середине второго тайма забил второй гол, а в концовке оформил хет-трик.
«Наполи» (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Ювентуса» за три тура до конца составляет четыре балла. «Фиорентина» (54) — девятая.
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