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TVоя Москва: Станислав Кулик о том, что такое техника речи для жизни
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TVоя Москва: Станислав Кулик о том, что такое техника речи для жизни 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» прошла лекция по теме — «Техника речи для жизни и не только». Прочитал ее ведущий телеканала «Москва 24» Станислав Кулик.
На лекции слушатели узнали: как понять свои дикционные особенности, что делать для их устранения; как придать голосу правильный тембр, статус, убедительность, экранное спокойствие; как исправить монотонность, убрать тишину, скованность речи и голоса; как научиться интонировать своим голосом, правильно выстраивать логическую цепочку при выступлении, разговоре, для удержания и управления вниманием аудитории.
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