TVоя Москва: Станислав Кулик о том, что такое техника речи для жизни

В ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» прошла лекция по теме — «Техника речи для жизни и не только». Прочитал ее ведущий телеканала «Москва 24» Станислав Кулик.

На лекции слушатели узнали: как понять свои дикционные особенности, что делать для их устранения; как придать голосу правильный тембр, статус, убедительность, экранное спокойствие; как исправить монотонность, убрать тишину, скованность речи и голоса; как научиться интонировать своим голосом, правильно выстраивать логическую цепочку при выступлении, разговоре, для удержания и управления вниманием аудитории.