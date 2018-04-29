Валерий Карпин: «До удаления у соперника у „Ростова“ было больше конструктива, чем после него»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался доволен игрой команды в матче 28-го тура премьер-лиги с «Тосно» (2:0). С 26-й минуты ростовчане играли в большинстве.

— Конструктивные действия понравились, когда играли в равных составах, — заявил в эфире канала «Наш футбол» Карпин. — До удаления конструктива было больше, чем после него. Радовало, что до удаления больше создавали моментов, пока «Тосно» не сел слишком глубоко из-за меньшинства. Прессинг, который создавали после потери мяча, понравился, сразу шли в отбор хорошо.

Вышедшие на замену Юсупов и Зуев поучаствовали в голах, усилили игру. Зуева выпустили на весь фланг, он раньше не играл полностью крайнего полузащитника и защитника. Но у соперника было на человека меньше, поэтому нам надо было побеждать, мы вынуждены были идти на небольшой риск. Планировали ли выпустить Маера? Да, потому что Калачев просил замену. Но попросил ее и Ионов. Пришлось менять российского игрока на россиянина, поэтому вышел Макеев.

Ростов — Тосно