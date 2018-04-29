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«Матюнин — молодец!» Парфенов раскритиковал арбитра после поражения от «Ростова»
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«Матюнин — молодец!» Парфенов раскритиковал арбитра после поражения от «Ростова» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов посетовал на удаление в матче 28-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:2). Его команда оказалась в меньшинстве уже на 26-й минуте.
— Любое удаление мешает игре, конечно. Стадион прекрасный, атмосфера прекрасная. И судья Матюнин поддержал атмосферу, молодец, — заявил в эфире канала «Наш футбол» Парфенов. — Не знаю, зачем ему нужны боковые судьи, если он сам принимает все решения. Это просто безобразие. А своими мужиками я горжусь. Они сильные. У нас сильная команда. Может, где-то не хватает ресурсов, но у нас есть сердце и душа, это самое главное.
Ростов — Тосно
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