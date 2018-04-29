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Поль Погба: Я стараюсь с каждой игрой становиться лучше, но в этом сезоне многое было не так
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Поль Погба: Я стараюсь с каждой игрой становиться лучше, но в этом сезоне многое было не так 

Советский спорт 1 час назад
— Всегда хочется быть на ведущих ролях в команде. Стараюсь с каждой игрой становиться лучше, и я думаю, что у меня это получается.
Я все еще могу стать лучше. Я уже не так молод, но мне есть куда расти.
В этом сезоне многое было не так. Это не то, к чему я привык. Но через такие сложности проходят многие игроки. Это делает вас сильнее и заставляет понять, что вам нужно делать и как упорно работать, — цитирует Погба Sky Sports.
29 апреля "Манчестер Юнайтед" переиграл «Арсенал» со счетом 2:1. Поль Погба забил первый мяч своей команды.
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