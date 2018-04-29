Парфёнов — об удалении Макарова: безобразие! Это третий тур подряд

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с «Ростовом» (0:2) в 28-м туре РФПЛ.

В середине первого тайма «Тосно» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Александр Макаров

«Во-первых, хотел бы отметить прекрасный стадион, болельщиков, хорошую атмосферу. И Матюнин — молодец, поддержал эту атмосферу, выдержал всё до последнего. Зачем боковые судьи нужны, зачем нужны помощники, если ты принимаешь то, что ты хочешь принимать? Безобразие. Безобразие! Это третий тур подряд… Я горжусь своими мужиками! Мы будем биться до последнего. Они сильные. У нас сильная команда. Да, может быть, чего-то не хватает, какого-то ресурса, но у нас есть сердце и душа, а это самое главное», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».