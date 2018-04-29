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Парфёнов — об удалении Макарова: безобразие! Это третий тур подряд
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Парфёнов — об удалении Макарова: безобразие! Это третий тур подряд 

Чемпионат.com 58 минут назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с «Ростовом» (0:2) в 28-м туре РФПЛ.
В середине первого тайма «Тосно» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Александр Макаров.
«Во-первых, хотел бы отметить прекрасный стадион, болельщиков, хорошую атмосферу. И Матюнин — молодец, поддержал эту атмосферу, выдержал всё до последнего. Зачем боковые судьи нужны, зачем нужны помощники, если ты принимаешь то, что ты хочешь принимать? Безобразие. Безобразие! Это третий тур подряд… Я горжусь своими мужиками! Мы будем биться до последнего. Они сильные. У нас сильная команда. Да, может быть, чего-то не хватает, какого-то ресурса, но у нас есть сердце и душа, а это самое главное», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
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