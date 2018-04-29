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«Барселона» обыграла «Депортивоа» и оформила чемпионство
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«Барселона» обыграла «Депортивоа» и оформила чемпионство 

LiveSport.Ru 27 минут назад
В матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала гостевую победу над «Депортиво» — 4:2.
Каталонцы открыли счет на 9-й минуте. Месси сыграл на край штрафной на Дембеле, который развернулся и поделился мячом со свободным Филиппе Коутиньо, а тот неотразимо пробил в дальнюю девятку.
На 38-й минуте «Барса» удвоила свое преимущество. Дембеле сыграл на Суареса, который классно подрезал мяч на дальнюю штангу, куда прибежал Лионель Месси, ударив с лёта в ближний угол.
Спустя две минуты хозяева отквитали один мяч. Борха Валье открылся на краю чужой штрафной и прострелил на Лукаса Переса, который с ходу пробил в дальний нижний угол ворот.
На 64-й минуте счет сравнялся. Борха Валье прострелил на противоположный край штрафной «Барсы», где оказался Сельсо Борхес, который не стал бить, отыграв на свободного Эмре Чолака, а турецкий полузащитник легко расстрелял ворота.
Вновь каталонцы вышли вперед на 82-й минуте. Луис Суарес сыграл на край штрафной на Месси, который оказался под двойным прессингом, отдав назад на Суареса, но уругваец решил не бить по полупустым воротам, вновь сыграв на Месси, а аргентинец забил с нескольких метров.
А три минуты спустя отличную комбинацию разыграли каталонцы через центральную зону. Луис Суарес сыграл на ворвавшегося в штрафную Месси, а тот легко пробил в левый угол.
После этого матча «Барселона» набрала 89 очков, досрочно оформив чемпионство — за три тура до финиша «Атлетико» отстает на 11 очков.
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