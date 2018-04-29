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День футбола и дружбы отметили во всем мире
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День футбола и дружбы отметили во всем мире 

Газета.Ru 55 минут назад
25 апреля в более чем в 200 городах мира прошли торжественные мероприятия, посвященные дружбе, взаимному уважению и ЗОЖ, передает НСН.
За 50 дней до ЧМ 2018 несколько десятков взрослых и детей участвовали в дружеских матчах, совместных тренировках, различных флэшмобах и праздниках спорта.
Во всем мире участников поддержали известные футболисты, тренеры, артисты и телеведущие.
В заключительных мероприятиях программы, которые пройдут с 08 по 15 июня в Москве, примут участие 1 500 детей и взрослых из самых разных стран мира.
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