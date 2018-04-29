В Волгограде собрали лучших самбистов со всей страны

Больше трехсот спортсменов из десяти регионов страны вышли на татами в выставочном комплексе «ВолгоградЭКСПО». На кону у каждого спортсмена — путевка на чемпионат России.

Соревнования по боевому самбо начали самые маленькие спортсмены, похожие на стойких оловянных солдатиков. Серьезные схватки завязались даже между пятилетними бойцами, выступающими в категории до 20 килограммов. 5-летний Степан завоевал 15-ю награду за свою спортивную карьеру — Я выступаю наравне с ребятами, которым 7-8 лет, — рассказывает пятилетний победитель Степан. Я занимаюсь самбо около года. — Меня тренирует мой родной дядя. Тренировки у нас каждый день, точнее два раза в день. Я каждый день провожу в зале по пять часов. И оно того стоит — сегодня я получил пятнадцатую медаль. А восемь из них — золотые.

Впервые на боевом самбо хрупкие девочки от 9 до 12 лет. По словам президента региональной общественной организации «Волгоградская федерация боевого самбо» Романа Тараненко, лучшие из лучших спортсменов отправятся на всероссийские соревнования в Санкт-Петербург 12 мая. В этот раз Иосифу победа досталась легко — В Волгограде много достойных спортсменов, — рассказывает Роман Тараненко. — Наши ребята уже занимали 4-е место среди детей и юношей и 5-е место среди мужчин. У ребят в этом году есть шансы забрать в Северной столице целый комплект медалей.

Вместе со спортсменами из Волгограда и области выступали самбисты из Краснодарского края, республики Калмыкия, Астраханской, Ростовской и Пензенской областей. На состязании разыграли более 60 комплектов наград в разных возрастных и весовых категориях.