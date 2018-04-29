Лужи, грязь и ямы по пояс: под Екатеринбургом прошли гонки по бездорожью

Сегодня, 29 апреля, в Берёзовском прошли зрелищные гонки «Уральская Грязь 2018». По довольно непростым трассам с множеством препятствий сумели проехать все 30 экипажей. А это, как рассказали Е1.RU организаторы заезда, случается далеко не всегда.

— Один раз было такое, что проехать не смог вообще никто. Сегодня у нас все экипажи хотя бы по одной попытке смогли проехать, — рассказала один из организаторов и главный судья гонки Яна Крупянко.

Самый старший класс в гонке — «Экстрим». Здесь участников поджидали две серьёзные засады с ямами глубиной по пояс человеку. Многие машины проваливались, и их приходилось вытаскивать при помощи лебёдок и автомобиля техпомощи, который выступал в роли якоря.

По мнению организаторов, в этом году себя очень хорошо показали длиннобазные автомобили. Хотя обычно им гораздо сложнее справиться с подобными трассами.

— В «Экстриме», например, первое место занял автомобиль Volkswagen Amarok длиной в 5,3 метра. А в классе «Туризме» большой белый УАЗ Пикап практически сразу застрял и закопался в грязи. Целый час его доставали. Две длинные машины, но показали себя по-разному, — добавила Яна.

В прошлом году финишировать также сумели все 30 экипажей, а вот участники гонок на квадроциклах застревали в огромных лужах. В 2016 году заезду едва не помешала погода: дождь размыл все трассы.